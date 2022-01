Höchstädt

Unbekannte brechen in zwei Geschäfte in Höchstädt ein

In gleich zwei Geschäften in Höchstädt ist am Wochenende eingebrochen worden.

In der Bachgasse und am Marktplatz in Höchstädt wurde in der Nacht auf Freitag eingebrochen. Die Polizei sucht deshalb Zeugen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag verschaffte sich eine bislang unklare Anzahl unbekannter Täter durch Aufhebeln Zutritt zu zwei Ladengeschäften in der Bachgasse und am Marktplatz in Höchstädt. Die Art und Weise der jeweiligen Beschädigungen lässt laut Bericht der Polizei eine identische Täterzusammensetzung vermuten. Es wurde aus beiden angegangenen Objekten jeweils Wechselgeld aus der Kasse entwendet, der entstandene Beuteschaden dürfte bei etwa 600 Euro liegen. 20 Schachteln Zigaretten klauen die Unbekannten in Höchstädt Zudem wurden aus dem Objekt am Marktplatz etwa 20 Schachteln Zigaretten entwendet. Der durch das widerrechtliche Eindringen in die Objekte entstandene Sachschaden beträgt etwa 2500 Euro. In beiden Fällen hat die Polizeiinspektion Dillingen die Ermittlungen übernommen. Zeugenhinweise werden telefonisch unter 09071/560 erbeten. (pol) Lesen Sie dazu auch Höchstädt In Höchstädt sind Einbrecher unterwegs

