Unbekannte schlagen Autoscheibe ein und flüchten dann

Das Auto stand auf einem Supermarkt-Parkplatz in Höchstädt. Wer hat etwas beobachtet?

In der Zeit von 28. Mai, 18 Uhr, bis Donnerstag, 7.45 Uhr, wurde an einem grünen Renault Megane, der auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Lutzinger Straße in Höchstädt geparkt war, die hintere linke Scheibe eingeschlagen. Aus dem Pkw wurde nichts entwendet, es entstand ein Sachschaden von circa 300 Euro. Die Polizei Dillingen bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)