Unbekannte wollen Packstation aufbrechen

Die Täter versagen, richten allerdings Schaden an.

Bisher unbekannte Täter versuchten im Zeitraum von Samstag, 26. November, 12 Uhr bis Montag, 28. November, 12.20 Uhr, gewaltsam mehrere Fächer einer Packstation in der Dillinger Straße in Höchstädt zu öffnen. Allerdings erfolglos. Der von ihnen angerichtete Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro, so schätzt die Polizei. Die Beamtinnen und Beamten bitten um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/56-0. (AZ)