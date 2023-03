Unbekannte zapfen Diesel aus Lkws in Höchstädt

Immer wieder stehlen Unbekannte Diesel aus abgestellten Lkw oder Baustellenfahrzeugen im Kreis Dillingen. Diesmal geschah es in Höchstädt. Nehmen die Fälle zu?

Aus zwei Sattelzügen ist laut Polizei zwischen Freitag, 3. März gegen 23 Uhr und Montag, 6. März gegen 6 Uhr Diesel abgezapft worden. Die beiden Sattelzüge standen am Molberg. Insgesamt verschwanden 450 Liter Treibstoff aus den beiden Fahrzeugen. Den Gesamtwert beziffert die Polizei auf etwa 760 Euro.

Dieselklau in Höchstädt: Täter sind schwer ausfindig zu machen

Laut Polizeisprecherin Katharina von Rönn, ist es schwer, die Täter in solchen Fällen zu finden, da sie sich meist an Fahrzeugen zu schaffen machten, die abgelegen und schlecht beleuchtet seien. Zwar komme es hin und wieder vor, dass man bei Verkehrskontrollen Menschen aufhalte, die Kanister oder Schläuche dabeihätten, doch das reiche meist nicht aus, um eine Tat nachzuweisen. "Man muss sie in flagranti erwischen". Laut von Rönn sind es wohl meist Täter, die auf der Durchreise sind und günstig an Sprit kommen wollen.

Hat die Zahl der Fälle beim Dieselklau zugenommen?

Eine Zunahme der Fälle, etwa weil Kraftstoffe in der vergangenen Zeit deutlich teurer wurden, sieht von Rönn nicht. "Das kommt eher immer in Wellen." Zwar könne man Tankdeckel von Lkw zudem sichern, sie etwa absperren oder mit einem Vorhängeschloss versehen, doch das schrecke die Täter meist nicht ab. Manche Baufirmen seien nun dazu übergegangen, die Baufahrzeuge erst am Arbeitstag selbst wieder zu betanken, damit nicht über Nacht oder übers Wochenende große Mengen an Diesel verschwinden können.

Im konkreten Fall in Höchstädt bittet die Polizei Dillingen unter der Telefon 09071/56-0 um Zeugenhinweise. (AZ)

