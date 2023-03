Unbekannter verübt Einbruch ins Höchstädter Rathaus

Ein Unbekannter ist in der Nacht auf Freitag ins Höchstädter Rathaus eingedrungen. Der Täter stahl lediglich einen einstelligen Eurobetrag aus der Kaffeekasse.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist ein bislang Unbekannter in das Rathaus der Stadt Höchstädt eingedrungen. In dem Verwaltungsgebäude durchsuchte der Täter laut Polizeibericht mehrere Büros. Auch ein Schrank wurde gewaltsam geöffnet.

Der Sachschaden liegt im dreistelligen Euro-Bereich

Da sich in dem Gebäude fast kein Geld befand, konnte der Einbrecher lediglich einen einstelligen Eurobetrag aus der Kaffeekasse entwenden. Er hinterließ nach Angaben der Polizei jedoch einen Sachschaden im dreistelligen Euro-Bereich.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden

Zeugen, die in der Nacht von Donnerstag auf Freitag am Tatort verdächtige Feststellungen gemacht haben oder Angaben zum Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Dillingen unter Telefon 09071/560 zu melden. (AZ)