Unbekannter wirft Stein gegen Gewächshaus

In der Nacht von Sonntag auf Montag hat in der Guggenbergerstraße in Höchstädt ein bislang unbekannter Täter einen großen Stein gegen die Scheibe eines Gewächshauses im Garten eines dortigen Wohnhauses geworfen. Hierbei ging die betreffende Scheibe zu Bruch. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Die Dillinger Polizei ermittelt vorliegend wegen Sachbeschädigung gegen unbekannt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen (09071 / 56 - 0) zu melden. (AZ)