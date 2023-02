Polizei findet Drogen bei Faschingsumzug in Höchstädt

Am Wochenende hat die Polizei im Kreis Dillingen wegen zwei Drogendelikten ermittelt. Ein Mann hatte Amphetamine beim Faschingszug in Höchstädt dabei.

Während des Höchstädter Faschingsumzugs sind am Nachmittag Mitarbeitern der Sicherheitswacht zwei Personen in der Lutzinger Straße aufgefallen, die sich merkwürdig verhielten. Bei einer anschließenden Personenkontrolle flüchteten die beiden Männer, konnten aber kurz darauf festgehalten werden. Bei einem 35-Jährigen wurde eine geringe Menge an Amphetamin aufgefunden. Gegen ihn wird nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Lauingen: Unter Drogen Auto gefahren

Bei einer Fahrzeugkontrolle gegen Mitternacht hat die Polizei einen Mann am Wittelsbacherplatz aus dem Verkehr gezogen. Der 30-jährige Pkw-Fahrer habe augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden, heißt es im Polizeibericht. Ein Drogentest verlief positiv, der Mann hatte Cannabis konsumiert. Er musste sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen. (AZ)

