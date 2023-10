Unbekannter zersticht Reifenventile an Auto in Höchstädt

Der Pkw eines 25-Jährigen war auf einem Parkplatz in Höchstädt abgestellt, als ein Unbekannter sich daran zu schaffen machte. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Das Auto eines 25-Jährigen ist in Höchstädt beschädigt worden. Der Mann hatte den Pkw Montag bis Dienstag auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Lutzinger Straße in Höchstädt stehen lassen. In diesem Zeitraum beschädigte ein bislang unbekannter Täter das Fahrzeug, indem er zwei Reifenventile zerstach und die linke Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzte. Die Höhe des Sachschadens wurde mit 1200 Euro angegeben. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Dillingen unter 09071 / 560 zu melden. (AZ)