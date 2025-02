Unfall auf B16 bei Höchstädt: 80-Jährige muss ins Krankenhaus

Auf der Bundesstraße B 16 bei Höchstädt hat sich am Dienstag ein Unfall ereignet. Gegen 8.45 Uhr befuhr ein 41-jähriger Kia-Fahrer die B 16 aus Richtung Blindheim kommend hinter einem Traktor. Ein nachfolgender 82-jähriger Daimler-Fahrer schloss zu den beiden Fahrzeugen auf und musste abbremsen. Eine dahinter fahrende 80-jährige Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den vorausfahrenden Wagen des 82-Jährigen auf. Durch den Aufprall wurde der Daimler auf den KIA aufgeschoben. Die 80-Jährige erlitt leichte Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtunfallschaden von circa 12.000 Euro. Für die Maßnahmen vor Ort waren die Straßenmeisterei und die Feuerwehr Höchstädt. (AZ)

Höchstädt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

B16 Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis