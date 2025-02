Unfall beim Linksabbiegen

Am vergangen Donnerstag ist ein 53-jähriger Pkw-Fahrer die Donauwörther Straße in Richtung Donauwörth entlanggefahren An der Kreuzung zur Oberglauheimer Straße übersah er beim Linksabbiegen den entgegenkommenden Pkw eines 48-Jährigen. Beide Fahrzeugführer wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Zudem waren beide Fahrzeuge nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Aufgrund der Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen. (AZ)

