Unfall in Höchstädt: Fahrradfahrer und Lastwagen kollidieren

Ein 72-jähriger Radfahrer ist am Mittwoch gegen 17 Uhr in einen Unfall mit einem Lastwagen verwickelt worden. Er war mit seinem Pedelec auf der Dillinger Straße in Höchstädt unterwegs. Als er sich unvermittelt ohne durchgeführte Rückschaupflicht zum Linksabbiegen einordnen wollte, kam es zur Kollision mit einem Lkw, der gerade zum Überholvorgang angesetzt hatte. Der Radfahrer kam hierbei zu Sturz und wurde anschließend mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus verbracht. Beim Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 500 Euro. (AZ)

