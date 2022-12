Ungebetener Gast stört Party Höchstädt und tritt danach Autospiegel ab

Ein 40-Järhiger ist in Höchstädt uneingeladen auf einer Party aufgetaucht. Als er zum Gehen aufgeforderte, beleidigte er die Gäste. Draußen machte er seiner Wut Luft.

Ein nicht eingeladener Mannn hat bei einer Feier in Höchstädt am Wochenende für Furore gesorgt. Der 40-Jährige war der Polizei zufolge in der Nähe der Ensbachstraße mit seinem Hund spazieren. Als er eine dort stattfindenden Feier entdeckte, begab er sich auf diese.

Mann mit Hund taucht auf Party in Höchstädt auf

Da der Mann jedoch kein geladener Gast war, wurde er gebeten, die Feier wieder zu verlassen. In der Folge beleidigte und bedrohte der Mann die Gäste. Nachdem er erneut dazu aufgefordert wurde, die Feier zu verlassen, begab er sich dieser zurück auf die Straße und trat dort an zwei Autos die Seitenspiegel ab. Die Polizei leitete gegen den Mann mehrere Strafverfahren ein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter der 09071/560 zu melden. (AZ)