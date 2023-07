Höchstädt

Unwetter im Kreis Dillingen: Was bei Starkregen zu tun ist

Wertingen liegt in einem Talkessel. Am 6. Juni 2021 floss das Oberflächenwasser von den Anhöhen in die Innenstadt (hier die Überschwemmung am Kalteck) und von dort in die Zusam.

Plus Ein Vortrag in Höchstädt gibt Tipps zum Umgang mit Starkregen und Sturzfluten. Das extreme Unwetter vom 6. Juni 2021 in Wertingen ist immer noch präsent.

Von Berthold Veh

Das Thema "Starkregen im Landkreis Dillingen" lockt so viele Interessierte an, dass die Vortragsveranstaltung in diesen Tagen vom Seminarraum in den Rittersaal des Höchstädter Schlosses verlegt werden muss. Mehr als 80 Menschen interessieren sich für die angekündigten Tipps zur Eigenvorsorge. Eingeladen hat das Regionalmanagement des Landkreises Dillingen. Und Landrat Markus Müller stellt nach der Begrüßung durch den Regionalmanager Erik Laznik fest: "Das Thema betrifft alle in der Region, die Wetter-Kalamitäten nehmen zu." Müller ist selbst Wertinger, er hat jenen 6. Juni 2021 noch gut in Erinnerung, als nach einem Jahrhundert-Starkregen Sturzfluten die Zusamstadt überschwemmten.

Maximilian Wolff vom Hochwasserrisikomanagement des Bayerischen Landesamts für Umwelt (LfU) erläutert, wie Starkregen und wild abfließendes Wasser entstehen. Wärmere Luftmassen steigen auf, kondensieren in kälterer Luft. Wenn wenig Wind weht und die Gewitterzelle stehen bleibt, können Niederschläge mit hoher Intensität die Folge sein. Bei einem extrem heftigen Starkregen fallen mehr als 40 Liter Regen pro Stunde auf den Quadratmeter. Einen Starkregen mit 70 Litern pro Quadratmeter in einer Stunde gibt es an jedem Ort in Bayern etwa alle 100 Jahre einmal. Zum Vergleich: In Wertingen regnete es an jenem 6. Juni 2021 in einer Stunde mehr als 70 Liter pro Quadratmeter, insgesamt waren es an diesem Tag 133,6 Liter pro Quadratmeter, wie der Wertinger Feuerwehrkommandant Rudi Eser später mitteilt.

