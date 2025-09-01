VdK Höchstädt auf der Fraueninsel

Die Tagesfahrt des VdK-Ortsverbandes Höchstädt führte dieses Jahr an den Chiemsee. Bei regnerischem Wetter und kühlen Temperaturen startete die Reisegruppe in Höchstädt. Mit dem Schiff ließen sich die Ausflügler an der Herreninsel und an der Krautinsel vorbei auf die Fraueninsel fahren. Bei strahlendem Sonnenschein wurde das idyllische Kleinod mit Münster, Torhalle, Anlegestelle Klosteranger und Vielem mehr erkundet. Gasthäuser und Cafés luden zum Verweilen ein. Die Zeit verflog im Nu. Am Nachmittag fuhren die VdKler über Gstadt und Herreninsel wieder zurück zum Bus nach Prien. Der Ausflug wurde mit einem gemeinsamen Abendessen im Gasthof Stark in Gottmannshofen beendet.

