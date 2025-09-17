VdK Höchstädt zur Bergmesse auf dem Hochgrat

Die alljährliche Bergmesse des VdK-Ortsverbandes Höchstädt fand dieses Jahr auf dem Hochgrat bei Steibis statt. Bei strahlendem Sonnenschein zelebrierte Monsignore Alois Zeller die nunmehr zehnte Bergmesse des Ortsverbandes. Die musikalische Begleitung übernahmen die Kesseltaler Weisenbläser. Im Anschluss konnten die Ausflügler die beeindruckende Aussicht auf den Bodensee, die Allgäuer Alpen sowie auf Berge der Schweiz und Österreich genießen. Für Geübte wurde der steile Weg zum Gipfelkreuz mit einem einmaligen Rundumblick belohnt. Sonnengetankt und zufrieden beendeten die VdKler den schönen Tag gemeinsam beim Abendessen in Oberelchingen.

