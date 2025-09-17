Icon Menü
Höchstädt: VdK Höchstädt zur Bergmesse auf dem Hochgrat

Höchstädt

VdK Höchstädt zur Bergmesse auf dem Hochgrat

Zum zehnten Mal fand die besondere Messfeier in den Bergen statt.
Von Evi Schmitt für VdK Ortsverband Höchstädt
    Bergmesse 2025 mit dem VdK-Ortsverband Höchstädt.
    Bergmesse 2025 mit dem VdK-Ortsverband Höchstädt. Foto: Evi Schmitt

    Die alljährliche Bergmesse des VdK-Ortsverbandes Höchstädt fand dieses Jahr auf dem Hochgrat bei Steibis statt. Bei strahlendem Sonnenschein zelebrierte Monsignore Alois Zeller die nunmehr zehnte Bergmesse des Ortsverbandes. Die musikalische Begleitung übernahmen die Kesseltaler Weisenbläser. Im Anschluss konnten die Ausflügler die beeindruckende Aussicht auf den Bodensee, die Allgäuer Alpen sowie auf Berge der Schweiz und Österreich genießen. Für Geübte wurde der steile Weg zum Gipfelkreuz mit einem einmaligen Rundumblick belohnt. Sonnengetankt und zufrieden beendeten die VdKler den schönen Tag gemeinsam beim Abendessen in Oberelchingen.

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

