Verabschiedung der Berufsintegrationsklassen

Im feierlichen Rahmen des Rittersaals im Schloss Höchstädt wurden die Absolventen der Berufsintegrationsklassen der Berufsschule Höchstädt verabschiedet. Landrat Müller betonte die Bedeutung der Integration und die Rolle der Berufsschule dabei. Der Zweite Bürgermeister Armin Hopfenzitz übermittelte die Glückwünsche der Stadt Höchstädt verbunden mit den besten Wünschen für die Zukunft. Der Geschäftsführer der IHK Nordschwaben Matthias Hausmann stellte den hohen Einsatz und den schwierigen Weg der Absolventen in den Mittelpunkt seines Grußwortes und wünschte ihnen weiterhin viel Kraft und Zielstrebigkeit um nun einen erfolgreichen berufliche Weg beginnen zu können. Georg Schrenk, Vorsitzender der Unterstützergruppe Asyl/Migration aus Dillingen, forderte in seinem Grußwort die Jugendlichen auf, standhaft zu bleiben, ihre Individualität zu behalten und auch weiterhin ihren Beitrag für eine erfolgreiche Integration zu leisten. „Nachdem sie in kurzer Zeit Grundlagen für ihre künftigen Berufe gelernt haben, können sie heute die Früchte ihrer Mühen ernten. Wenn sie ab Herbst den Weg in das Berufsleben einschlagen, sollen sie bei Schwierigkeiten ihren Mut nicht verlieren“, so Schulleiter Gerhard Weiß zu den Absolventen. Für das Engagement der Lehrer und Sozialpädagogen der Berufsschule und des Kooperationspartners Kolping bedankten sich stellvertretend für alle Schüler Anatolii Kholodok, Fahim Faizi und Noor Mosa in einer Rede, die an Szenen aus dem Schulalltag erinnerte. Klassenleiterin Petra Meinikheim ehrte Schülerinnen und Schüler für besondere Leistungen. Die Ehrung gab es für die meisten Praktikumstage (Fahim Faizi), die wenigsten Fehltage im Schuljahr (Zyrafete Morina) und natürlich für die besten Schulleistungen (Larisa Kovacevic). Die Schülerin Larisa Kovacevic umrahmte mit einem eindrücklichen Gesang die Feier, bevor alle Absolventinnen und Absolventen voller Stolz die Zeugnisse mit dem Mittelschulabschluss überreicht bekamen.

