Verkaufsanhänger brennt: Einsatz in Höchstädt

Ein Anhänger, der bei der Galgenmühle in Höchstädt abgestellt war, stand in Flammen. War es Brandstiftung?

Am Dienstag gegen 22.20 Uhr kam es an der Galgenmühle in Höchstädt aus bislang unbekannten Gründen zu einem Brand eines Verkaufsanhängers. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet daher um Zeugenhinweise unter Telefonnummer 09071/560. (AZ)