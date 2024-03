Verkehr in Höchstädt: Von fehlenden Parkplätzen und zahlenden Parksündern

Der Höchstädter Bauausschuss befasst sich mit Stellflächen in der weiten Gasse und weiß jetzt, wie viele Verkehrsteilnehmer 2023 in der Donaustadt geblitzt wurden.

Nicht zum ersten Mal hat das Gremium diesen Antrag einer Firma abgelehnt. So sind sich die Mitglieder des Höchstädter Bau- und Umweltausschusses auch an diesem Montag bei ihrer Sitzung einig: Nein. Bürgermeister Stephan Karg erklärt: "Wir finden es immer noch zu groß und es erscheint uns an dieser Stelle als ablenkend." Auch, wenn das Dillinger Landratsamt als übergeordnete Behörde, anderer Meinung ist. Es geht um den Wunsch einer Firma in der Dillinger Straße eine beleuchtete, doppelseitige Plakatanschlagstafel mit Monofuß zu errichten. Laut Karg soll die Tafel von Dillingen kommend vor dem Gasthof Berg am Hang in Richtung Kurve aufgebaut werden. "Laut Landratsamt kann es genehmigt werden, wir als Stadt haben dennoch erneut abgelehnt", so der Bürgermeister.

Ebenfalls ein klares Nein erteilt der Ausschuss auch in Sachen Parkerlaubnis für Firmenfahrzeuge für den Parkplatz "Weite Gasse" gegenüber des Marktplatzes. Laut Karg ist das ein "sehr großes und auch kein neues Thema, das uns beschäftigt". Unternehmer bräuchten Stellflächen für ihre Transporter und Lastwagen. Der Parkplatz Weite Gasse ist aber nur für Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen zugelassen - sprich Autos.

Blitzer und Parksünder in Höchstädt

Die Problematik mit öffentlichen Parkplätzen sei bekannt, eine große Auswahl sei in der Stadt in der näheren Umgebung laut Bürgermeister "Mangelware". Stephan Karg sagt: "Deshalb wollen wir diesen Parkplatz für Autos sichern. Was nicht heißt, dass uns unsere Gewerbetreibende nicht wichtig sind. Im Gegenteil: Ich habe es persönlich auf der Agenda, wir müssen Lösungen finden." Vorerst hat der Bauausschuss den Antrag aber abgelehnt, es bleibt beim Parkverbort für Fahrzeuge ab über 3,5 Tonnen.

Apropos Autos. Ein Thema am Montag bei der Sitzung ist auch der Jahresbericht der Verkehrsüberwachung Schwaben Mitte. Das Kommunalunternehmen ist "eine Anstalt des öffentlichen Rechts und wurde 2007 von 12 Städten und Gemeinden aus dem Raum Mittelschwaben zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und Stärkung der öffentlichen Ordnung gegründet. Zwischenzeitlich überwachen wir in 51 Trägerkommunen aus den Landkreisen Aichach-Friedberg, Augsburg, Dillingen, Donau-Ries, Günzburg, Oberallgäu, Ostallgäu und Unterallgäu den fließenden und/oder den ruhenden Verkehr", heißt es offiziell auf der Website. Seit einigen Jahren ist auch die Stadt Höchstädt mit dabei und hat, so sagt der Bürgermeister, gute Erfahrungen gemacht. Die zwei primären Aufgaben: Tempokontrolle und Parküberwachung.

Der Bürgermeister in Höchstädt hat selbst auch schon zahlen müssen

Die Bilanz für 2023 für die Stadt Höchstädt lautet: 700 Park-Fälle und 504 Blitzer-Fälle. So viele Verkehrsteilnehmer und -teilnehmerinnen sind im vergangenen Jahr erwischt worden. Weil sie etwa zu schnell gefahren sind, keinen Parkzettel hatten oder komplett falsch geparkt haben. In Summe macht das laut Bürgermeister Stephan Karg aus beiden Bereichen insgesamt einen Gewinnüberschuss in Höhe von rund 10.000 Euro - davon gehen etwa allein mindestens 15.000 Euro nur an Ausgaben für das Kommunalunternehmen weg. Karg betont, dass die Stadt sich mit der Überwachung keinesfalls bereichern wolle, aber: "Eine Regelung ist gerechtfertigt - auch, wenn es manchmal weh tut oder man es nicht besser wusste", so der Bürgermeister. Er selbst wurde auch schon zur Kasse gebeten - fehlender Parkzettel.

