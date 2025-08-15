Verkehrsunfall in Höchstädt: Pedelec-Fahrer wird bei Kollision mit Auto leicht verletzt

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Autofahrer und einem Pedelec-Fahrer wurde am Donnerstagmorgen in Höchstädt ein 48-jähriger Radler verletzt. Nach Angaben der Polizei war der Mann gegen 9.40 Uhr verbotswidrig auf dem Gehweg in der Pfalz-Neuburg-Straße unterwegs und fuhr zudem in die falsche Richtung. Gleichzeitig war ein 44-Jähriger mit seinem Auto in Richtung Dillinger Straße unterwegs. Im Bereich der Pfalz-Neuburg-Straße 1 übersahen sich beide wohl gegenseitig und stießen zusammen, so die Polizei. Der Pedelecfahrer zog sich Schürfwunden am Bein zu, sein Fahrrad wurde leicht beschädigt. Der Autofahrer blieb unverletzt, am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro. (AZ)
Höchstädt
