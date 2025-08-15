Icon Menü
Höchstädt

Verkehrsunfall in Höchstädt: Pedelec-Fahrer wird bei Kollision mit Auto leicht verletzt

Höchstädt

Verkehrsunfall in Höchstädt: Pedelec-Fahrer wird bei Kollision mit Auto leicht verletzt

Der Radler war offenbar auf dem Gehweg gefahren. Bei dem Zusammenstoß stürzte der 48-Jährige. Am Auto des Unfallgegners entstand ein hoher Schaden.
    In Höchstädt ist es am Donnertstag zu einem Zusammenstoß gekommen, bei dem ein Radler verletzt wurde.
    In Höchstädt ist es am Donnertstag zu einem Zusammenstoß gekommen, bei dem ein Radler verletzt wurde. Foto: Robert Günther, dpa (Symbolbild)

    Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Autofahrer und einem Pedelec-Fahrer wurde am Donnerstagmorgen in Höchstädt ein 48-jähriger Radler verletzt. Nach Angaben der Polizei war der Mann gegen 9.40 Uhr verbotswidrig auf dem Gehweg in der Pfalz-Neuburg-Straße unterwegs und fuhr zudem in die falsche Richtung. Gleichzeitig war ein 44-Jähriger mit seinem Auto in Richtung Dillinger Straße unterwegs. Im Bereich der Pfalz-Neuburg-Straße 1 übersahen sich beide wohl gegenseitig und stießen zusammen, so die Polizei. Der Pedelecfahrer zog sich Schürfwunden am Bein zu, sein Fahrrad wurde leicht beschädigt. Der Autofahrer blieb unverletzt, am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro. (AZ)

