Verkehrsunfall mit mehreren beschädigten Fahrzeugen

Am vergangenen Dienstag hat ein 54-jähriger Autofahrer die B16 in östlicher Fahrtrichtung befahren. Kurz nach dem Ortsausgang von Höchstädt ordnete er sich gegen 17.45 Uhr auf der Linksabbiegerspur ein, um auf die Staatsstraße 1171 abzubiegen. Dabei ließ er laut Angaben der Polizei zunächst einen entgegenkommenden Pkw durch, übersah jedoch das nachfolgende Auto. Dadurch kam es zum Zusammenstoß. Das Auto des Verursachers prallte im Anschluss gegen die Motorhaube eines dritten Autos, welches zum Unfallzeitpunkt auf der Abbiegespur in Richtung B16 wartete. Zwei Fahrzeuge erlitten bei dem Zusammenstoß jeweils einen Frontschaden und mussten im Anschluss von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der dritte Pkw wurde lediglich leicht an der Stoßstange beschädigt.

Beim Unfall auf der B16 bei Höchstädt entstand ein Schaden im fünfstelligen Bereich

Bei dem Unfall entstand Sachschaden im mittleren 5-stelligen Bereich. Die Fahrerin des entgegenkommenden Autos wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus nach Dillingen gebracht. Der Atemalkoholtest des Verursachers ergabe einen Wert von 0,5 Promille, woraufhin er sich einer Blutentnahme unterziehen lassen musste. Gegen den 54-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und der fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.