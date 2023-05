Höchstädt

vor 5 Min.

Viel Programm, wenige Gäste: Bilanz des Muttertagsmarktes fällt gemischt aus

Das Rahmenprogramm beim Muttertagsmarkt in Höchstädt war umfangreich. Auf dem Marktplatz spielte etwa die Band FlatPix.

Plus Die Stadt hat sich viel einfallen lassen, um für den Muttertagsmarkt zu werben. Doch viele Besucherinnen und Besucher hat das trotzdem nicht nach Höchstädt gelockt.

Von Horst von Weitershausen, Horst von Weitershausen, Christina Brummer

Die Ankündigung für den Marktsonntag in Höchstädt hatte tatsächlich Potenzial. Die Ankündigung der Stadt las sich vielversprechend: Der Vorschlag: Den Muttertag mit einem Marktbesuch zu verbinden, auf dem sicherlich für die ganze Familie etwas geboten ist. Im Vorfeld hatte der Maimarkt bereits für Diskussionen im Stadtrat gesorgt. Es wurde sogar diskutiert, den traditionell am Muttertag stattfindenden Markt auf ein anderes Datum zu verschieben, um mehr Besucher anzulocken. Für dieses Jahr wurde ein umfangreiches Rahmenprogramm geplant. Doch der Plan ging nicht auf. Das lag jedoch nicht nur am Wetter.

Kaum Fieranten haben sich nach Höchstädt locken lassen

Vor allem ein Thema hatte die Diskussionen im Höchstädter Stadtrat rund um den Muttertagsmarkt dominiert: die Fieranten. Denn ohne Marktstände kein Markt. Doch im Vorfeld war es laut der Innenstadtkoordinatorin Sonja Gastl gar nicht so leicht gewesen, genug Händler nach Höchstädt zu bringen. Der Kampf um die Fieranten sei für die Städte immer schwerer geworden. Fieranten können sich inzwischen einen der zahlreichen gleichzeitig stattfindenden Märkte aussuchen. Und Höchstädt scheint den Kürzeren gezogen zu haben: Die Fieranten, die auf den Markt gekommen waren, kann man an zwei Händen abzählen. Viele der Stände bietenähnliche Waren. Kleidung, Leder-, Haushalts- oder Spielwaren, dazwischen Porzellan und Süßigkeiten.

