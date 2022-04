Vier Katzen-Schicksale im Tierheim in Höchstädt

Pebbles, Yoda, Minka und Tarina hatten keinen leichten Start ins Leben. Doch für die Samtpfoten gibt es Hoffnung.

Yodas Geschichte ist nichts für schwache Nerven. Die kleine Katze wurde im Tierheim Höchstädt abgegeben - übersäht von Flöhen und es konnte eigentlich kaum noch ein Lebenszeichen festgestellt werden. Das Herz des kleinen Körpers schlug nur noch sehr leicht, kaum wahrnehmbar, sie hatte kaum mehr Blut in ihrem mageren Körper, weil fast 80 Flöhe alles aus hier herausgesaugt hatten. So eindrücklich und drastisch beschreiben die Mitarbeiterinnen im Tierheim die Situation.

Die Katze hatte kaum Überlebenschancen

Yoda wurde sofort auf ein Heizkissen gelegt, um zu versuchen, die stark unterkühlte Katze am Leben zu halten. Es gab Flüssigkeit und von Hand wurden alle Flöhe von der jungen Kätzin entfernt. Ihr Leben hing am seidenen Faden. Yoda kam sogar auf eine Pflegestelle, um sie rund um die Uhr unter Beobachtung zu halten. Endlich, nach drei unendlich lang erscheinenden Tagen, hob sie ihren Kopf und ihre großen Augen zeigten den Willen zu leben. Eben dank ihrer großen Augen erhielt sie den Namen Yoda, erzählt die Frauen aus dem Tierheim. Auch wenn die Tage und Wochen danach nicht einfach gewesen seien, sei in diesem Moment klar gewesen, dass die kleine Katze es schaffen würden.

Im Tierheim in Höchstädt leben mehr Katzen als Hunde. Manche sind jedoch nicht an Menschenkontakt gewöhnt. Diese drei Glückskätzchen sitzen gerade in der Babystation des Heims. Foto: Pollok (Archiv)

Immer wieder berichtet unsere Zeitung aus dem Tierheim in Höchstädt. Auf der Homepage finden sich immer die aktuellen Tiere, die zur Vermittlung bereit sind - vor allem kleine Kätzchen schnurren dort und warten sehnsüchtig auf ein liebevolles Zuhause. Neben dem Kämpfer Yoda, haben es den Pflegerinnen und Pfleger in der Einrichtung aber noch drei weitere Katzen angetan. Sie erzählen.

Zwei Stunden nach der Geburt wurden sie im Tierheim abgegeben

Katze Pebbles kam mit ihren zwei Brüdern, circa zwei Stunden alt, ins Tierheim. Sie hatte ihre blutige Nabelschnur noch an sich und alle drei mussten sofort dringend intensiv versorgt werden. Auf einer Pflegestelle wurden sie dann gehegt und gepflegt. Junge Katzenkinder brauchen viel Fürsorge und Zuneigung, vor allem, wenn die Katzenmama fehlt. Zum Glück erwiesen sie sich als stark genug und bald konnte Entwarnung gegeben werden: Alle drei würden es schaffen.

Die beiden Jungs waren schnell vermittelt und auch Pebbles hat sich auf die Suche nach einer eigenen Familie gemacht. Auf der Pflegestelle hat sie besonders zu Yoda, ebenfalls Pflegekind dort, eine starke Bindung aufgebaut, weswegen die beiden auch gemeinsam vermittelt werden sollten.

Drei Katzen sind gestorben

Auch Katze Tarina, die nur wenige Stunden nach ihrer Geburt ins Tierheim kam, hat einen Kampf um ihr Leben hinter sich. Sie wurde zusammen mit ihren drei Geschwistern gebracht und wog nur 62 Gramm. Ihre drei Geschwister verloren den Kampf, die Anstrengungen waren zu viel für die kleinen Körper, die noch nicht ausgereift war. Tarina dagegen hat sich mit aller Kraft gegen das Sterben gewehrt. Sie hat gekämpft und es geschafft. Tarina ist eine sehr schmale und zierliche Katze, die mit ihren langen Beinen und ihrem Charakter auf der Pflegestelle für viel Freude sorgt. Allerdings kann sie auch hin und wieder eine kleine Diva gegenüber ihren Artgenossen sein. Tarina hat in dieser Zeit eine beste Freundin gefunden, die auch mit ihren Allüren gut klarkommt: Minka.

Minka hat als einzige der vier Katzenmädchen bereits bei Menschen gelebt, sie hatte, so dachte sie, eine Familie, die sie liebt. Dieser Gedanke hat sie aber auch fast ihr Leben gekostet. Als ihr Besitzer sie zur Kastration brachte wurde festgestellt, dass Minka FIP hat. FIP heißt “feline infektiöse Peritonitis” und ist eine ansteckende Krankheit, die behandelt werden muss. Der Besitzer zeigte kein Interesse Minka behandeln zu lassen und so kam sie ins Tierheim, schreiben es die Mitarbeiterinnen in einem Brief an unsere Redaktion.

Solche speziellen Behandlungen sind nicht nur kosten-, sondern auch sehr zeitintensiv. Deshalb kam Minka auf eine Pflegestelle und erhält dort die passende Behandlung für ihre Erkrankung. Genau dort fanden Minka und Tarina zusammen und haben mittlerweile gemeinsam ein neues Leben begonnen.

Yoda, Pebbles, Minka und Tarina leben dank dem Einsatz der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Tierheims, dank der Devise des Vereins, dass das Tier nie an zweiter Stelle kommen darf und dank der Menschen, die das Tierheim und seine Arbeit unterstützen. Doch leider, so schildert es das Tierheim-Team auch, sind diese Geschichten mit einem Happy-End nicht das Ende und das Tierheim braucht auch weiterhin Hilfe und Unterstützung Leben zu retten. Deshalb bittet es, die "Not-Fellchen" mit einer Spende zu unterstützen - einmalig oder als Mitglied. Alle weiteren Infos gibt es unter www.tierheim-hoechstaedt.de. (pm, sb)