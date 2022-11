Höchstädt

vor 51 Min.

Von Hundekot bis Heimatmuseum: Das beschäftigt die Höchstädter

Plus Bei der Bürgerversammlung im Höchstädter Spitalforum wird auch über schlechte Gehwege und Raser in Richtung Sonderheim diskutiert.

Von Simone Fritzmeier Artikel anhören Shape

Erwin Bunk macht den Anfang. Er will wissen, ob in der Herzogin-Anna-Straße in Höchstädt – ungefähr Höhe Norma – ein Zebrastreifen kommen soll. Das habe er so gehört. Bürgermeister Gerrit Maneth nickt und sagt: "Ich auch, besser gesagt: Ich habe es in der Zeitung gelesen." Landtagsabgeordneter Johann Häusler ( Freie Wähler) hat sich demnach mit Vertretern des Seniorenbeirates in der Donaustadt getroffen und mögliche Gefahrenstellen angeschaut. "Und so wurde wohl auch die Situation in der Herzogin-Anna-Straße begutachtet. Ich kann bestätigen, dass wir an einer Lösung dort dran sind. Es findet demnächst eine Verkehrsschau mit allen Verantwortlichen statt", so Maneth. Dann werde man sehen, was möglich ist – ob es dann ein Zebrastreifen oder ein andere Querungshilfe werden könnte, müsse genau erörtert werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen