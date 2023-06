Höchstädt

11:30 Uhr

Von Solidarität bis Strukturproblem: Höchstädter Stadtrat diskutiert über Tierheim

Plus Es geht auch um Pachteinnahmen und Zuständigkeiten bei der Sitzung. Und zwei Räte stimmen gegen die Erhöhung der Pauschale auf 80 Cent.

Das Tierheim Höchstädt ist seit Monaten in den Schlagzeilen. Vorstandswechsel, finanzielle Probleme und zu wenig Platz - die Hilfeschreie der Verantwortlichen werden immer lauter. Und sie haben schon etwas bewirkt. So wurde bei einer Versammlung des Bayerischen Gemeindetages mit Vertretern aus dem ganzen Landkreis Dillingen beschlossen, den Rahmenvertrag zwischen dem Tierschutzverein des Kreises so abzuändern, dass rückwirkend zum 1. Januar alle Kommunen statt bisher 40 Cent nun 80 Cent pro Einwohner zahlen.

Einzig die Gemeinde Buttenwiesen schert aus. "Warum, weiß ich nicht. Am besten Bürgermeister Kaltner selbst fragen", antwortet Höchstädts Rathauschef Gerrit Maneth auf die Frage von Günter Ballis. Der FDP-Rat will am Montag bei der Sitzung wissen, ob Kommunen verpflichtet sind, den Verein zu unterstützen. "Nein, aber dann müssen sie selbst sicherstellen, dass Fundtiere untergebracht und versorgt werden können", so Maneth. CSU-Rat Thomas Häußler sagt in diesem Zusammenhang: "Es ist ein Zeichen der Solidarität, wenn man sich zusammentut. Es ist nicht solidarisch, wenn eine Gemeinde nicht mitmacht."

