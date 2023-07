Vorfahrt genommen: Autofahrer verursacht Unfall in Höchstädter Kreisel

Ein Höchstädter Kreisel wurde am Montagabend zum Unfallort. Schuld war wohl ein Autofahrer, der einem anderen Fahrzeug die Vorfahrt nahm. Schaden: 7000 Euro.

Ein Ford-Fahrer hat am Montagabend in Höchstädt einem Audi-Fahrer die Vorfahrt genommen und verursachte einen Unfall. Laut Polizei fuhr der 35-Jährige von der Lutzinger Straße in den Kreisverkehr zur Bahnhofsstraße ein und nahm einem 34-jährigen Audi-Fahrer die Vorfahrt, der zuvor bereits von der Bahnhofstraße in den Kreisel eingefahren war. In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 7000 Euro. Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 19.30 Uhr. (AZ)

