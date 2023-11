Vorfall in Höchstädt: Mann schlägt und schubst 16-Jährigen

Ein Jugendlicher soll von einem fremden Mann unerwartet geschlagen worden sein. Die Polizei sucht Zeugen für den Vorfall in Höchstädt.

Ein 16-Jähriger befand sich am Donnerstag gegen 16 Uhr an einer Bushaltestelle am Höchstädter Marktplatz. Seinen Angaben nach sprach ihn ein bisher unbekannter Mann an und schlug ihn unvermittelt auf den Nacken und schubste ihn anschließend zu Boden. Der Jugendliche erlitt durch die Attacken des Mannes leichte Verletzungen und begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung.

Zeugen sollen sich bei der Polizei Dillingen melden

Er beschrieb den Tatverdächtigen als etwa 1,90 Meter großen Mann, der mit einem weißen Pulli und einer schwarzen Hose bekleidet war. Er war unterwegs mit einem Auto mit Hamburger Kennzeichen. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (AZ)