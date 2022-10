Vortrag zu Depressionen: "Es ist niemand mit seiner Krankheit alleine."

Zwei Referentinnen beleuchten im Höchstädter Schlosskeller das Tabuthema Depression. Der Abend zeigt, wie man sich aus den Tiefen herausarbeiten kann.

"Du sitzt in deiner Wohnung, siehst die Dinge um dich herum, dann wird das Licht immer weiter heruntergedimmt, du siehst immer weniger, bis nichts mehr da ist: So ist die Depression." Die Fotografin Nora Klein schaffte es in einer bewegenden audiovisuellen Präsentation ihres Buches "Mal gut, mehr schlecht." mit anschließendem Gespräch im Höchstädter Schlosskeller, die Krankheit Depression erfahrbar zu machen. "Mir kam es vor, als sei die Depression in aller Munde, aber ich konnte sie mir nicht vorstellen, das wollte ich ändern", erklärt Klein ihren künstlerischen Ansatz.

Über Wege, die aus der Depression führen können, wurde im Höchstädter Schlosskeller diskutiert. Foto: Mira Hörer

Durch die Zusammenstellung von über eineinhalb Jahren gesammelten Fotografien, persönlichen Dokumenten sowie Gesprächs- und Gedankennotizen von Betroffenen wurde der Schlosskeller zu einem sicheren Raum, um über Depressionen zu sprechen.

"Wie haben Sie das geschafft?"

Sabine Fröhlich teilte ihre persönlichen Erfahrungen und Eindrücke in offenen Gesprächen mit Betroffenen, Angehörigen und auch Fachpersonal. Dies war eine gute Möglichkeit, um die Krankheit Depression ein wenig besser verstehen zu können. "Frau Fröhlich, Sie schauen so gut aus und strahlen Glück und Freude aus. Wie haben Sie das geschafft?", war eine der vielen Fragen in der anschließenden Gesprächsrunde, die von Kristina Reicherzer vom Bezirk Schwaben geleitet wurde. Sabine Fröhlich ist auch heute noch sehr dankbar darüber, dass sie ihre Krankheit öffentlich machen konnte. "Ich möchte aufklären und vor allem auf Hilfsangebote aufmerksam machen. Es ist niemand mit seiner Krankheit alleine", so Fröhlich.

Lustlosigkeit, Antriebslosigkeit, Emotionslosigkeit

Nora Klein beschrieb ihre Erfahrungen so: "Vielschichtig ist die Depression. Ein Mischmasch aus Losigkeiten: Lustlosigkeit, Antriebslosigkeit, Emotionslosigkeit. Ein Auf und Ab, mit eindeutig mehr Ab." So wurde an diesem Abend mit einem Dialog über Depression ein weiterer Schritt begangen, um einem immer noch herrschenden Tabuthema entgegenzutreten und der Krankheit mehr Raum und Verständnis im Bewusstsein unserer Gesellschaft zu geben.

"Besonders durch Frau Fröhlich wurde ein wunderbarer Lichtblick sichtbar, der zeigt, dass es möglich ist, sich wieder aus den Tiefen dieser Krankheit herauszuarbeiten", so Kristina Reicherzer. Die Vertreterin des Bezirks Schwaben bedankte sich am Ende bei Nora Klein und Sabine Fröhlich für so viel Mut, dieses Thema der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Ein weiterer Dank ging an die Barmer Ersatzkasse sowie den Verein Deutsche Depressions-Liga , die das Projekt unterstützen und fördern. (AZ)

Lesen Sie dazu auch