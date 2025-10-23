Icon Menü
Höchstädt: Vortrag zu rückenschonender Gartenarbeit

Höchstädt

Vortrag zu rückenschonender Gartenarbeit

Christiana Mayer referiert im Schulungsraum des Kreisobstlehrgartens in Höchstädt
Von Benedikt Herian für Kreisverband für Gartenbau und Landespflege Dillingen a.d.Donau
    Unter dem Titel „Garten und Rücken – Belastung und Ausgleich“ informiert Christiane Mayer, Gartenpflegerin aus Affaltern, am Donnerstag, 30. Oktober, über rückenschonendes Arbeiten im Garten. Dabei gibt sie praxisnahe Tipps, wie sich körperliche Belastungen vermeiden und die Rückengesundheit langfristig erhalten lassen. Der Vortrag beginnt um 19 Uhr im Schulungsraum des Kreisobstlehrgartens in Höchstädt an der Donau (Deisenhofer Straße 60) statt. Interessierte Gartenfreundinnen und -freunde sind herzlich eingeladen. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist erforderlich bei Kreisfachberater Benedikt Herian unter benedikt.herian@landratsamt.dillingen.de oder telefonisch 09071 /51-180. (AZ)

