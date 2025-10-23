Vortrag zu rückenschonender Gartenarbeit

Unter dem Titel „Garten und Rücken – Belastung und Ausgleich“ informiert Christiane Mayer, Gartenpflegerin aus Affaltern, am Donnerstag, 30. Oktober, über rückenschonendes Arbeiten im Garten. Dabei gibt sie praxisnahe Tipps, wie sich körperliche Belastungen vermeiden und die Rückengesundheit langfristig erhalten lassen. Der Vortrag beginnt um 19 Uhr im Schulungsraum des Kreisobstlehrgartens in Höchstädt an der Donau (Deisenhofer Straße 60) statt. Interessierte Gartenfreundinnen und -freunde sind herzlich eingeladen. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist erforderlich bei Kreisfachberater Benedikt Herian unter benedikt.herian@landratsamt.dillingen.de oder telefonisch 09071 /51-180. (AZ)

Gartenarbeit Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schulungsraum Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Vortrag Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis