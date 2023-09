Höchstädt

18:00 Uhr

Wahl in Höchstädt: Gibt es einen Gegenkandidaten für Gerrit Maneth?

Am 3. Dezember ist Bürgermeisterwahl in Höchstädt. Dann wird entschieden, ob Gerrit Maneth weiter seinen Platz im Rathaus hat – oder ein neuer oder eine neue Bürgermeisterin.

Plus Am 3. Dezember wird der Rathauschef in Höchstädt neu gewählt. Bis spätestens 12. Oktober müssen Wahlvorschläge eingereicht werden. Und die CSU sieht sich in Zugzwang.

Das Votum an diesem Abend war einstimmig: Bei der Nominierungsversammlung der Freien Wähler in Höchstädt gab es von allen Anwesenden die volle Unterstützung für Gerrit Maneth. Am 3. Dezember findet die Bürgermeisterwahl statt, der amtierende Rathauschef will dann in seine zweite Periode starten. Der 50-Jährige versprach, weiterhin „bürgernah, zuverlässig, durchsetzungsstark und ein Bürgermeister für alle“ sein zu wollen. Dabei sehe er sich nicht als Stadtoberhaupt, sondern Stadtentwickler, wie er immer wieder erklärte. Dass Gerrit Maneth weitermachen will, hat er beim FW-Sommerfest bekannt gegeben. Die neue Amtsperiode beginnt am 1. März 2024. Ob es neben Maneth einen weiteren Kandidaten oder eine weitere Kandidatin gibt?

Der amtierende Bürgermeister sagte vor wenigen Wochen gegenüber unserer Zeitung: "Ich habe noch nichts mitbekommen, aber ich habe auch überhaupt kein Problem damit, wenn es einen Kandidaten gibt. Ich bin guter Dinge und stehe auf jeden Fall voll zu einem fairen Wahlkampf." Gibt es den in Höchstädt im Jahr 2023?

