Wann gibt es mehr Plätze für die Kindergartenkinder in Höchstädt?

In Höchstädt ist der Bedarf hoch. Eine zweite naturnahe Einrichtungen soll deshalb kommen. Der Anbau bei Adolph-Kolping steht auch in den Startlöchern.

Alle stehen in den Startlöchern, sagt Bürgermeister Gerrit Maneth. Dass es aber so lange dauert, damit habe niemand gerechnet. Mehr als ein halbes Jahr habe die Stadt auf die Antwort der Förderstelle warten müssen. Mit dem Ergebnis, dass nochmal nachverhandelt werde. Es geht um den so dringenden Erweiterungsbau beim Kindergarten Adolph-Kolping in Höchstädt. Maneth erklärt: „Momentan sind 50 Prozent Fördersatz vorgesehen, wir erhoffen uns aber noch mehr. Außerdem sind manche Flächen als nicht förderfähig eingestuft werden. Deshalb haben wir mit Hilfe von Abgeordneten Georg Winter nachverhandelt.“

Heißt konkret, dass die Stadt erneut ergänzende Unterlagen zur Förderstelle geschickt hat, aktuell warte man auf Antwort – die „hoffentlich in vier bis sechs Wochen da ist“, so Maneth. Die erste Antwort kam ein halbes Jahr später. „Wir warten auf die vorzeitige Baufreigabe. Sobald die da ist, legen wir los und beginnen mit den Ausschreibungen“, so der Bürgermeister weiter.

Übergangslösung im Pfarrheim Höchstädt

Wenn es so weit sein sollte, dann müsse mit einer Bauzeit von einem Jahr gerechnet werden. Deshalb habe man schon vorsorglich mit den Verantwortlichen der Katholischen Kirche in Höchstädt gesprochen. Aktuell sind einige Kindergartenkinder im Pfarrheim als Übergangslösung untergebracht – das bleibe auch im neuen Kindergartenjahr so, Maneth hofft, dass im Frühling 2023 diese Zwischenlösung nicht mehr gebraucht werde. Weil es dann einen Neubau bei Adolph Kolping gibt und möglicherweise bereits ein zweiter, naturnaher Kindergarten in der Stadt Höchstädt eröffnet hat.

Die Wiese beim Reitverein Höchstädt

Denn, so hat es der Bürgermeister am Montag seinen Ausschussmitgliedern auch erklärt: Er gehe mit dem BRK als Betreiber in Verhandlungen und prüfe geeignete Standorte. Dabei gebe es schon einen Favoriten. Die freie Wiese neben dem Reitplatz des Höchstädter Reitvereins hinter dem Molberg. Die Fläche ist im Besitz der Stadt und nahe am Wald. „Das könnte dort ein weitere, hochwertiger Kindergarten werden“, sagt Gerrit Maneth.

Die Stadt habe dafür schon eine Bauvoranfrage beim Landratsamt eingereicht. Die Fläche werde aktuell geprüft. Dass die Stadt Höchstädt dringend mehr Kindergartenplätze brauche, belege auch das aktualisierte Bedarfskonzept. Maneth spricht von 15 weiteren Plätzen, die in naher Zukunft notwendig sein werden. Dabei betont er, dass aktuell keine Not in der Stadt bestehe, alle Kinder einen Platz haben.

Um etwas ältere Kinder ging im Ausschuss beim Thema Rufbus. Der Landkreis Dillingen wolle einen zusätzlichen Bus zwischen Wertingen und Höchstädt einführen, speziell für die Gymnasiasten. Denn, so erklärt es Gerrit Maneth, aktuell haben Schülerinnen und Schüler vermehrt um 12.10 Uhr Unterrichtsschluss, ein Rufbus würde benötigt werden.

Die Kosten für ein Jahr betragen rund 2400 Euro, die Stadt Höchstädt, die Stadt Wertingen und der Landkreis übernehmen je ein Drittel.