Höchstädt

12:00 Uhr

Was die Höchstädter von den Flutpolder-Plänen im Kreis Dillingen halten

Plus Bis 1. August können noch Stellungnahmen zu den geplanten Hochwasserschutz-Maßnahmen eingereicht werden. Der Stadtrat in Höchstädt hat eine klare Meinung.

Von Simone Fritzmeier

Zwar ist die Stadt Höchstädt mit ihren Stadtteilen nicht betroffen - zumindest nicht grundsätzlich. Aber das, was in direkter Nachbarschaft in den nächsten Jahren entstehen soll, ist "überdimensional", sagt Bürgermeister Gerrit Maneth. Es geht um die geplanten Flutpolder. Die bayerische Staatsregierung setzt mit dem Aktionsprogramm "Schwäbische Donau" vorwiegend auf den Rückhalt von Hochwasser. Es ist ein Gesamtkonzept, das den Hochwasserschutz und das Hochwasserrisikomanagement in der Donauregion in Schwaben verbessern soll - unter anderem mit Flutpoldern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen