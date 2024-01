Höchstädt

Weihbischof: "Sanierung der Höchstädter Kirche ist sinnvolle Langzeit-Investition"

Plus Anton Losinger spricht beim Abschluss des Festjahres in Höchstädt über das, was die Kirche den Menschen in der heutigen Zeit bieten könne.

Es ist ein heiterer Ausklang des Festjahres zum 500. Weihejubiläum der Höchstädter Stadtpfarrkirche. Für Gläubige der katholischen Stadtpfarrei serviert der Pfarrgemeinderat am Silvesterabend Häppchen und Glühwein auf dem Marktplatz. Und vom Kirchturm herab spielt eine Bläsergruppe des Musikvereins Donauklang zum Start ins neue Jahr Weihnachtslieder. Mittendrin sind Stadtpfarrer Daniel Ertl, Pfarrer Donatus Uzoagwa und Weihbischof Anton Losinger. Der bundesweit anerkannte Theologe und Volkswirt ist zum Abschluss des Jubiläumsjahres nach Höchstädt gekommen. Und etwa 450 Menschen wollen am Sonntagabend in der gut gefüllten Höchstädter Stadtpfarrkirche hören, was Losinger zu sagen hat.

In Höchstädt finden sich "500 Jahre gebaute Glaubensgeschichte"

Als Daniel Ertl den Weihbischof begrüßt, spenden die Gottesdienstbesucher Beifall. In der Stadtpfarrkirche, so Losinger, zeige sich "500 Jahre gebaute Glaubensgeschichte". Und die Sanierung des Gotteshauses, die seit fünf Jahren andauert und etwa fünf Millionen Euro kosten wird, sei eine sinnvoll angelegte Langzeitinvestition, betont der Weihbischof wiederholt in seiner Predigt. Er erinnert an den Abschluss einer Kirchenrestaurierung in Oberbayern. Da seien Kinder nach dem Sinn dieses Projekts gefragt worden. Eine Drittklässlerin habe daraufhin geantwortet: "Die Kirche muss gerichtet werden, damit die Menschen sehen können, wieviel Uhr es ist."

