Weihnachten könnten die Höchstädter in der Pfarrkirche ohne Gerüst feiern

Noch zieht sich das Gerüst durch die komplette Kirche. An Weihnachten könnte es aber bereits verschwunden sein.

Plus Seit 2018 wird an der Pfarrkirche in Höchstädt saniert. Die Fertigstellung hat sich verschoben, auch wegen neu entdeckter Schäden. Nun schwindet das Gerüst.

Von Christina Brummer

Lange mussten die Höchstädter ihre Stadtpfarrkirche in einem metallenen Korsett ertragen. Seit 2018 wird an der Kirche saniert. Ein Großprojekt, das den Zusammenhalt in der Kirchengemeinde zeigt. Und einen Pfarrer dazu verleitet hat, neue Wege zu gehen.

Das äußere Gerüst wurde im Oktober Stück für Stück abgebaut. Foto: Christina Brummer

Die Höchstädter Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt ist ein Großprojekt, das seinesgleichen sucht. Das Gemäuer, das im 15. und 16. Jahrhundert innerhalb von 80 Jahren erbaut wurde, musste nun an mehreren Stellen saniert werden. Angefangen mit dem Dach, das nicht nur 95.000 neue Biberschwanzplatten erhalten hat, sondern auch im Gebälk mit komplexer Puzzlearbeit erneuert wurde, bis hin zum Kreuzgewölbe, den restaurierten Fresken und den geweißelten Wänden.

