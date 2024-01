Wer hat das Auto der Höchstädterin angefahren?

Das Auto einer Frau aus Höchstädt ist beschädigt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

An Neujahr wurde auf der Polizeiinspektion Dillingen eine Verkehrsunfallflucht in der Bahnhofstraße in Höchstädt zur Anzeige gebracht. Bereits im Zeitraum von 27. auf 28. Dezember wurde der an der Unfallörtlichkeit geparkte Pkw des 60-jährigen Geschädigten durch einen Unbekannten angefahren. Dabei wurde die rechte Fahrzeugseite stark verkratzt und leicht eingedellt.

Dillinger Polizei sucht Zeugen

Der Verursacher entfernte sich unerkannt und hinterließ dabei einen Schaden von rund 3000 Euro. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Zeugenhinweise werden unter 09071/560 durch die Dillinger Polizei entgegengenommen. (AZ)