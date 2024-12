Wer hat das Treibhaus in Höchstädt beschädigt?

Von Samstag auf Sonntag betraten bisher unbekannte Täter unberechtigt das Grundstück eines Einfamilienhauses in der Guggenberger Straße in Höchstädt und warfen mit Steinen mutwillig die Verglasung eines Treibhauses ein. Der angerichtete Schaden liegt in einem oberen dreistelligen Bereich. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 09071/560 zu melden. (AZ)

