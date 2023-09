Wer hat den Roller in Höchstädt geklaut?

Die Polizei sucht Zeugen, die beobachtet haben, wer einen Roller in Höchstädt geklaut hat. Das Fahrzeug stand im Hof eines Mehrfamilienhauses.

In der Nacht auf Dienstag wurde ein schwarzer Motorroller der Marke TGB mit dem Versicherungskennzeichen 821VUJ aus dem Hof eines Mehrfamilienhauses in der Bürgermeister-Reiser-Straße in Höchstädt (auf Höhe der einstelligen Hausnummern) entwendet.

Der Wert wird mit rund 500 Euro angegeben. Die Polizei Dillingen bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)