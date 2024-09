Wer hat den Zaun in Höchstädt angefahren und beschädigt?

Am frühen Dienstagnachmittag kam es in der Straße Am Fallenweg in Höchstädt zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Ein bislang unbekannter Täter hatte im genannten Zeitraum mit einem unbekannten Fahrzeug den Zaun einer Anwohnerin angefahren und sich im Anschluss unerkannt entfernt.

Ein Schaden von rund 150 Euro ist entstanden

Es entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von 150 Euro. Die Dillinger Polizei ermittelt nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen Unbekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen (09071/560) zu melden. (AZ)