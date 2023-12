Wer hat die Zulassungsplakette eines Autos abgekratzt?

Ein bisher Unbekannter hat in Höchstädt an einem geparkten Wagen die Zulassungsplakette und die Plakette der Hauptuntersuchung entfernt.

Eine Frau hatte ihr Auto im Zeitraum zwischen Sonntagnachmittag und Montagmittag auf einem Grundstück in der Sonderheimer Straße in Höchstädt geparkt. In dieser Zeit kratzte ein bislang Unbekannter die Zulassungsplakette und die Plakette der Hauptuntersuchung am hinteren Kennzeichen ab.

Die Polizei in Dillingen bittet um Hinweise

Der Höchstädterin entstand ein Schaden im niedrigen zweistelligen Bereich. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Dillingen unter Telefon 09071/560 zu melden. (AZ)