Wer hat einen Stein in dieses Höchstädter Gewächshaus geworfen?

Im Zeitraum von Samstag, 19 Uhr, bis Sonntag, 8 Uhr, ereignete sich in der Guggenbergerstraße in Höchstädt eine Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter warf einen Stein gegen das Gewächshaus im Garten eines dortigen Wohnhauses. Dabei wurde eine Scheibe am Gewächshaus beschädigt.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt ein. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen (09071/560) zu melden. (AZ)