Wer hat für Emma ein Zuhause

Hündin Emma lebt, seit sie aufgrund einer behördlichen Beschlagnahmung, eine neue Bleibe suchen musste, im Tierheim Höchstädt. Sie wurde gemeinsam mit 69 Hunden in einem Haushalt gehalten und kannte kein wünschenswertes Hundeleben. Emma bekam vier Tage nach ihrem Einzug im Tierheim acht Welpen, wovon bereits vier vermittelt werden konnten.

Neben Emma sind noch Emil, Elvis, Eddi und Emily im Tierheim zu Hause. Es braucht viel Zeit und Geduld, um einen Hund, der aus einer derartigen schlechten Haltung kommt, ins wahre Hundeleben zu führen. Da Emma erst vier Tage im Tierheim war, bestand keine Möglichkeit, schon eine tiefe Vertrauensbasis zu schaffen. Diesen Umstand hat Emma mit ihrem Verhalten ihren Welpen vorgelebt. Viel Ruhe und sehr viel Zeit, die Emma gebraucht hat, wurden von den Mitarbeitern investiert, um eine perfekte Grundlage für eine Zukunft als Familienhund zu legen.

Emma ist so weit, den Schritt in ein eigenes Zuhause gehen zu können. Sie zeigt sich Fremden gegenüber manchmal noch zurückhaltend, wird nicht von heute auf morgen im neuen Zuhause alles richtig machen, aber sie ist auf dem richtigen Weg. Emma sucht ihre Familie, ihre Menschen und das tut sie in ihrem Tempo. Es muss ohne Stress und Druck passieren und sollte in der gewohnten Umgebung des Tierheim Höchstädt seinen Anfang finden – mit Menschen um sich, die Emma kennt und denen sie vertraut. Alles andere wäre für die Hündin eine absolute Katastrophe. Das Ziel ist es, Emma passend und liebevoll zu vermitteln, um ihr eine echte Chance auf das gute Hundeleben zu geben, das Emma verdient hat.

