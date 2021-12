Wer hat in Höchstädt einen Hammer gegen Jalousien geworfen?

Ein bisher Unbekannter hat in Höchstädt einen Hammer gegen Jalousien eines Mehrfamilienhauses geworfen. Und in Lauingen sollte ein Zigarettenautomat gesprengt werden.

Ein bisher Unbekannter hat in der Nacht zum Samstag in Höchstädt in der Engen Gasse einen Hammer in Richtung eines Fensters eines Mehrfamilienhauses geworfen. Der Vorfall ereignete sich gegen 1.15 Uhr.

Der Hammer bleibt in den Jalousien stecken

Der Hammer blieb nach Angaben der Polizei in den Jalousien des ersten Obergeschosses stecken. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Tat nimmt die Polizeiinspektion Dillingen unter Telefon 09071/560 entgegen.

Unbekannter zündet Böller in Ausgabeschacht eines Zigarettenautomaten

Mit einer weiteren Sachbeschädigung hat es die Polizei in Lauingen zu tun. Ein bisher Unbekannter hat in der Zeit von Mittwochmorgen bis Donnerstagmittag im Ausgabeschacht eines Zigarettenautomaten in der Straße Oberer Wall einen Böller gezündet. Dadurch entstand am Automaten lau Polizeibericht ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Aufgebrochen wurde der Automat dadurch jedoch nicht. Es fehlen daher weder Zigaretten, noch Bargeld. Auch hier nimmt die Polizei Hinweise entgegen. (pol)