Wer hat in Höchstädt illegal so viel Müll abgeladen?

Die Polizei Dillingen sucht dringend Zeugen. Vermutlich stammt der Dreck von einer Party.

Am Freitagnachmittag wurden der Polizei Dillingen mehrere Müllablagerungen im Bereich Höchstädt mitgeteilt, welche offenbar im Zeitraum zwischen 15. Januar bis 8. Februar entstanden waren. Eine der Müllablagerungen befand sich am Ortsausgang Höchstädt in Richtung Blindheim an einem unbeschrankten Bahnübergang nördlich der B16.

Dort konnte eine größere Menge an Unrat in Form von Flaschen, Dosen etc. festgestellt werden, die offenbar von einer vor Ort stattgefundenen „Feier“ stammten Eine weitere Ansammlung von diversem Unrat wurde in der Bürgermeister-Reiser-Straße an einem dort gelegenen Trafohaus festgestellt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/56-0. (pol)

