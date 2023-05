Wer ist den Höchstädter Weinladen eingebrochen?

Die Dillinger Polizei sucht Zeugen für einen Einbruch, der sich in der Nacht auf Montag in Höchstädt ereignet hat.

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in eine Weinhandlung in der Herzogin-Anna-Straße in Höchstädt eingebrochen. Zuvor wurde versucht, die Hintertür aufzubrechen, nachdem dieses jedoch misslang, gelangten der oder die Täter über die Vordertüre in das Geschäft und entwendeten einen niedrigen zweistelligen Betrag sowie einige Bierdosen. Zudem entstand ein Sachschaden von circa 150 Euro. (AZ)