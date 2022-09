Höchstädt

Wer ist in die Höchstädter Gaststätte eingebrochen?

Unbekannte brechen in die Räumlichkeiten des Lieferdienstes einer Gaststätte am Marktplatz in Höchstädt ein. Sie richten Schaden an und erbeuten Geld.

Bisher unbekannte Einbrecher verschafften sich im Zeitraum von 4. September, Mitternacht, bis Mittwoch, 9.45 Uhr, gewaltsam Zugang in die Räumlichkeiten des Lieferdienstes einer Gaststätte am Marktplatz in Höchstädt. Dort brachen die Unbekannten zwei Geldspielautomaten auf und entwendeten einen Möbeltresor. Dillinger Polizei bittet um Mithilfe Insgesamt erbeuteten die Unbekannten einen Geldbetrag im unteren vierstelligen Bereich. Der von ihnen angerichtete Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 100 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09071/560. (AZ)

