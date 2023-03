Wer ist in die Höchstädter Arztpraxis eingebrochen?

Unter anderem wurden Schmerztabletten geklaut. Wer hat etwas beobachtet?

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in eine Arztpraxis in der Herzog-Philipp-Ludwig-Straße in Höchstädt eingebrochen. Über die eingeworfene Fensterscheibe drang der Täter in die Praxisräume ein und entwendete Schmerztabletten im Wert von rund 50 Euro.

An der Fensterscheibe entstand ein Sachschaden von circa 1000 Euro. In allen Fällen bittet die Polizei Dillingen unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)