Wer ist in Höchstädt gegen die Laterne gefahren?

Die Dillinger Polizei sucht Zeugen für den Unfall in der Alemannenstraße.

Schon am 4. November wurde in der Alemannenstraße in Höchstädt ein angefahrener Laternenmast festgestellt. Offensichtlich war ein bisher unbekannte Fahrzeugführer gegen die Straßenbeleuchtung gefahren und flüchtete anschließend unverrichteter Dinge vom Unfallort.

Schaden beläuft sich auf rund 1000 Euro

Die verursachte Schadenshöhe wurde bei Eingang der Anzeige am Mittwoch auf rund 1000 Euro beziffert. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (AZ)