Wer will das Kastenhaus in Höchstädt kaufen und was soll damit passieren?

Das auffällige Gebäude in der Höchstädter Innenstadt hat eine lange Geschichte und steht unter Denkmalschutz. Eine Sanierung würde Millionen kosten.

Es hat mehrere Keller und so einige Geschosse. Der Giebel sticht mit seiner Barock-Form besonders hervor. Das alte Kastenhaus in Höchstädt ist ein wahrer Hingucker - mit viel Geschichte. Gebaut wurde es im Jahr 1614 parallel zum Schloss Höchstädt, dem späteren Witwensitz der Fürstin Anna von Jülich-Kleve-Berg. Das Kastenhaus diente damals als Aufbewahrung für Getreide.

Lange ist es nun schon in Privatbesitz, circa ein Fünftel der Fläche im Querbau ist bewohnt, im Kastenhaus selbst sind verschiedene Firmen eingemietet. Unter anderem werden die Räume als Lager genutzt, es sind aber auch Malergeschäft und Weinhandel dort Zuhause. Das soll auch so bleiben, wie Höchstädts Bürgermeister Gerrit Maneth sagt, aber: "Der Besitzer überlegt, dass Kastenhaus zu verkaufen."

Was kann sich Höchstädt leisten?

Weil das Gebäude eben solch eine lange Geschichte hat, habe die Stadt aus Sicht des Bürgermeisters eine gewisse Verantwortung. "Wir müssen aber genau überlegen, was möglich ist und was nicht", sagt er. Konkret: Was sich die Stadt finanziell leisten kann oder nicht. Denn, daraus macht Bürgermeister Maneth kein Geheimnis, der Sanierungsaufwand würde sich im Millionen-Bereich befinden - weil das Kastenhaus auch denkmalgeschützt ist.

Georg Winter hat sich für eine Förderung eingesetzt

Bewegung kam in das Thema aktuell auch, weil Höchstädts Landtagsabgeordneter Georg Winter bekanntgab, dass der Freistaat Bayern 200.000 Euro für komplexe Städtebaufördervorhaben in Höchstädt bereitstellt. "Angesichts der schwierigen Haushaltslage, der bevorstehenden kostenpflichtigen Sanierung des alten Rathauses ist es für die Kommune nicht leicht, ein weiteres denkmalgeschütztes Gebäude in ihre Obhut zu nehmen", hieß es in der Pressemitteilung von Winter.

Und weiter: "Diese Aspekte waren Anlass dafür, dass beim Gespräch in München mit dem Vorsitzenden des Haushaltsausschusses Josef Zellmeier, dem Obersten Denkmalschützer Mathias Pfeil, dem Vertreter des Wissenschaftsministeriums für Denkmalschutz Andreas Baur und dem zuständigen Referenten des Bauministeriums für Städtebauförderung Ministerialrat Ingo Schötz, eine Lösung gesucht wurde, wie beide Gebäude in eine bessere Zukunft geführt werden können."

Ein Gutachten für das Kastenhaus wird erstellt

Bürgermeister Maneth ergänzt: "Wir wollen uns nun in den nächsten Monaten zusammensitzen und besprechen, wie es weitergehen kann." Aktuell läuft auch eine Machbarkeitsstudie für das alte Rathaus am Marktplatz. Zudem hat die Stadt nun ein ein Gutachten für das Kastenhaus angefordert. Was kann gemacht werden? Was darf es im Verkauf kosten? Welche Sanierungskosten kommen auf einen neuen Besitzer zu?

Laut Maneth sei es positiv, dass die Verantwortlichen im Landtag das Thema ähnlich sehen und erst ein stichfestes Konzept auf die Beine gestellt werden müsse. "Aktuell gibt es nur die Absicht, dass es verkauft werden soll. Wir stehen in engem Kontakt mit dem Eigentümer", sagt der Bürgermeister. Bis eine konkrete Vorgehensweise erarbeitet sei, würde es sicher noch Monate dauern, "aber mit diesem Thema müssen wir ganz genau umgehen", so Maneth.