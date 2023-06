Der neue Caritas-Diözesandirektor kommt aus Höchstädt

Diakon Markus Müller verlässt Missio München und übernimmt die Leitung des Caritasverbands der Diözese Augsburg.

Der Caritasverband der Diözese Augsburg bekommt einen neuen Direktor: Diakon Markus Müller wird zum 1. Januar 2024 die Leitung des Wohlfahrtsverbandes übernehmen. Der Höchstädter folgt damit auf Domkapitular Andreas Magg nach, der im März dieses Jahres zum neuen Landes-Caritasdirektor in Bayern gewählt wurde. Magg hatte erst am vergangenen Sonntag das neue Caritas-Zentrum am Reitweg in Dillingen eingeweiht.

„Mit Diakon Markus Müller ist es gelungen, einen kompetenten und engagierten Fachmann für das Amt des Diözesan-Caritasdirektors zu finden“, betont Bischof Bertram Meier. Er sei sich sicher, dass der neue Direktor den Caritasverband gut in die Zukunft führen werde. „Diakon Müller ist eine Persönlichkeit, die an die Ränder geht: Was er unter anderem in verantwortlicher Funktion bei Missio München im Hinblick auf die Weltkirche jahrelang bewiesen hat, wird ihm nun bei der Caritas zugutekommen", sagt Bischof Bertram. Der Höchstädter verstehe es, Leitung und Dienst zusammenzubringen.

Der neue Caritas-Direktor stammt aus Wertingen

Diakon Markus Müller wurde 1968 in Wertingen geboren und machte bereits 1989/90 als Zivildienstleistender erste Erfahrungen mit dem Augsburger Caritasverband. Der studierte Diplom-Finanzwirt (FH) sammelte laut Pressemitteilung zahlreiche Erfahrungen im karitativen und weltkirchlichen Bereich und ist seit 2014 ständiger Vertreter des Präsidenten von Missio München, wo er auch die Abteilung Service und Finanzen leitet. Bereits 2002 wurde der verheiratete Vater von zwei Kindern in Augsburg zum Ständigen Diakon geweiht; von 2003 bis 2019 war er als Seelsorger in der Pfarreiengemeinschaft Steinheim bei Dillingen tätig.

Monsignore Wolfgang Huber, Präsident von Missio München, dankte seinem bisherigen Stellvertreter „für den wertvollen Dienst“. Für die künftige Aufgabe, in der sich Müller pastoral und verwaltungstechnisch künftig im Bistum Augsburg einbringen wird, wünsche er ihm alles Gute und Gottes reichen Segen.

Diakon Müller folgt in Augsburg auf Domkapitular Andreas Magg, der die Leitung des Caritasverbands 2011 übernahm. Domkapitular Magg wurde im Frühjahr 2023 von der Mitgliederversammlung des bayerischen Landes-Caritasverbandes zum neuen Direktor gewählt. Auch er freut sich über die Ernennung seines Nachfolgers. Der Caritasverband für die Diözese Augsburg setzt sich auf vielen Ebenen mit unterschiedlichsten Angeboten für unterstützungsbedürftige Menschen ein. (AZ, bv)

