Hochwasser-Hilfe: 10.000 Euro für die Wertinger Lebenshilfe

Im Juni 2024 wurde auch die Lebenshilfe-Werkstatt für Menschen mit Behinderungen am Kaygraben in Wertingen von dem verheerenden Hochwasser getroffen. Die Schäden waren so erheblich, dass die Werkstatt komplett geschlossen werden musste. Die umfangreichen Sanierungsarbeiten werden sich voraussichtlich über das gesamte Jahr 2025 erstrecken. Neben den logistischen Herausforderungen stellen auch die finanziellen Belastungen eine erhebliche Beeinträchtigung des aktuellen Betriebs dar. Trotz staatlicher Hilfen ist die Beseitigung der Hochwasserschäden ohne zusätzliche Unterstützung kaum zu bewältigen. In dieser schwierigen Situation leistet die Loni und Josef Grünbeck-Stiftung wertvolle Hilfe – dies ist nur möglich durch die Erfüllung des klaren Stiftungszwecks, steht es in der Pressemitteilung.

Wertinger Werkstatt soll schnell wieder aufgebaut werden

Mit einer Spende von 10.000 Euro trägt die Stiftung dazu bei, dass die notwendigen Sanierungsarbeiten leichter durchgeführt werden können. Dr. Günter Stoll, Vorstand der Loni und Josef Grünbeck-Stiftung, betont: „Es ist uns ein großes Anliegen, die Lebenshilfe Dillingen in dieser herausfordernden Zeit zu unterstützen. Die Werkstatt leistet einen unverzichtbaren Beitrag zur Integration und Förderung von Menschen mit Handicap. Wir hoffen, dass unsere Spende dazu beiträgt, die Sanierungsarbeiten zu beschleunigen und den Betroffenen schnellstmöglich wieder eine vertraute Umgebung zu bieten.“

Auch Helmut Holland, Erster Vorsitzender der Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung, Kreisvereinigung Dillingen, zeigt sich dankbar: „Wir freuen uns sehr über die Großzügigkeit der Loni und Josef Grünbeck-Stiftung. Diese Spende ist ein Lichtblick in einer schwierigen Zeit und gibt uns die Hoffnung, dass wir die Werkstatt bald wieder eröffnen können. Im Namen aller Betroffenen bedanke ich mich herzlich für diese wertvolle Unterstützung.“ (AZ)