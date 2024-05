Höchstädt/Wertingen

Höchstädter Schuhhaus Konle floriert auch in Zeiten des Online-Handels

Plus Das Unternehmen mit einer Filiale in Wertingen gibt es seit 100 Jahren. Inhaber Christian Konle wusste schon früh, was der Einzelhandel für sein Überleben tun muss.

Von Berthold Veh

Wenn inzwischen längst erwachsene Höchstädter und Höchstädterinnen an das Schuhhaus Konle in der Bachgasse denken, dürften sie sich an den roten Schaukel-Elefanten erinnern. Für Buben und Mädchen war dieses hölzerne Tier geradezu ein Magnet. "Wir hatten ihn eigentlich schon entsorgt", berichtet Inhaber Christian Konle. Weil viele Kinder aber auf dem Elefanten reiten wollten, habe man ihn aus dem Lager geholt und restaurieren lassen. Und so haben es Eltern beim Schuhkauf für ihre Sprösslinge wieder leichter, denn zwischen dem Messen der richtigen Größe und dem Kauf der Kinderschuhe verschafft dieses Schaukeltier eine wohltuende Ablenkung.

Das Schuhhaus Konle in der Bachgasse 8 in Höchstädt. Die Firma betreibt auch eine Filiale in der Wertinger Hauptstraße 15. Foto: Berthold Veh

Seit 100 Jahren ist das Höchstädter Einzelhandelsgeschäft "Laufgut Konle", zu dem seit 1977 eine Filiale in der Wertinger Hauptstraße 15 gehört, eine gute Adresse für Markenschuhe. Schuhmachermeister Xaver Konle hatte im März 1924 in der Bachgasse damit begonnen, in Handarbeit Schuhe herzustellen. 1957 übernahm Josef Konle, Vereinsikone der SSV Höchstädt, das Geschäft, das seit 1993 sein Sohn Christian führt. Der Inhaber hatte sich damals nach einer Einzelhandelslehre zum Orthopädie-Schuhmachermeister weitergebildet. In diese Fußstapfen trat wiederum Sohn Daniel Konle, der heute die Werkstatt führt. Er fertigt etwa Einlagen und Diabetiker-Schuhe für "Zuckerkranke" nach Maß an. Daniel Konle spricht mit den Patienten und Patientinnen, er erstellt aus Holz einen Leisten, der den Problemfuß abbildet. Bei der Höchstädter Firma Thanner wird – je nach Wunsch des Kunden – ein Schaft bestellt, aus dem Daniel Konle den kompletten Schuh fertigt. "Es ist die Verbindung von Schuhhandel und dem orthopädischen Schuhmacher-Handwerk, die uns erfolgreich macht", betont Daniel Konle.

